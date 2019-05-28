SİVAS'TAN BELÇİKA'YA TÜRKÇE OKUMA KİTABI

TÜRKİYE'nin Brüksel Büyükelçiliğinin talebi üzerine Sivas'ın Zara ilçesi Kaymakamlığı ve Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi öncülüğünde Belçika'daki Türkçe kitap bulmakta zorlanan Türk öğrenciler için kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında toplanan 3 bin 29 kitap, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Belçika'ya gönderilecek.

Geçen yıl İstanbul Pendik'te düzenlenen tiyatro yarışmasına katılan Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi, müdür yardımcısı Ahmet Hoplatmaz'ın kaleme aldığı oyun ile birincilik kazandı. Bu durum Brüksel Büyükelçiliğinin dikkatini çekince okul ile aralarında diyalog başladı. Belçika'da bulunan Türk çocuklarının Türkçe'yi daha iyi öğrenmeleri için neler yapılabileceği konuşulurken, kitap kampanyası gündeme geldi. Büyükelçiliğinin talebi üzerine Zara Kaymakamlığı ve Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi öncülüğünde Türk öğrenciler için Kitaplarla Sınırları Aşıyoruz saloganıyla kampanya başlatıldı. 6 ay süren kampanya sonucunda ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 3 bin 29 okuma kitabı toplandı. Aralarında roman ve ders kitaplarınında bulunduğu kitaplar Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Belçika'ya gönderilecek.

'KİTAPLARLA GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURDUK'

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Serdar Meral, Okulumuz ile Brüksel Büyükelçiliği arasında bir gönül köprüsü kurduk. Köprüler insanları, özlemleri ve umutları birbirine bağlar. Biz de bu anlamda bir kitap köprüsü kurduk. Aslında kitaplarla birlikte bir gönül köprüsü kurduk. İnşallah oradaki Türk öğrencilerimize bu kitapları ulaştıracağız. Projemiz kapsamında kitaplar yakın zamanda Brüksel'e ulaştırılacak dedi.

Proje Koordinatörü ve Okul Müdür Yardımcısı Ahmet Hoplatmaz ise, Bizim Brüksel'de eğitimden sorumlu müşavirlikle görüşmemiz sonucunda aldığımız bilgilere göre Belçika'da yaşayan Türk öğrencilerin Türkçe kitaplara ulaşmakta zorluk çektiklerini duymuştuk. Bu amaç doğrultusunda bu proje gerçekleşti. Başarılı olduğunu düşünüyoruz. Kitaplar Dışişleri Bakanlığınca diplomatik kanallarla kargoyla gönderilecek. Bu proje kapsamında 3 bin 29 adet ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde kitap topladık. Hepsi Türkçe eserler ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurallarına uygun kitaplar. Bunlar Belçika'daki tüm Türk öğrencilere ulaştırılacak. Amacımıza ulaştığımız için mutluyuz dedi.

Kaynak: DHA