Sivas'tan Belçika'ya Türkçe kitap kampanyası

TÜRKİYE'nin Brüksel Büyükelçiliği'nin talebi üzerine Sivas'ın Zara ilçesi Kaymakamlığı ve Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi öncülüğünde Belçika'daki Türkçe kitap bulmakta zorlanan Türk öğrenciler için kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında toplanan 3 bin 29 kitap, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Belçika'ya gönderilecek.

Geçen yıl İstanbul Pendik'te düzenlenen tiyatro yarışmasına katılan Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi, müdür yardımcısı Ahmet Hoplatmaz'ın kaleme aldığı oyunla birincilik kazandı. Bu durum Brüksel Büyükelçiliği'nin dikkatini çekince okul ile aralarında diyalog başladı.

KİTAPLA SINIRLARI AŞIYORUZ

Belçika'da bulunan Türk çocuklarının Türkçe'yi daha iyi öğrenmeleri için neler yapılabileceği konuşulurken, kitap kampanyası gündeme geldi. Büyükelçiliğinin talebi üzerine Zara Kaymakamlığı ve Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi öncülüğünde Türk öğrenciler için "Kitaplarla Sınırları Aşıyoruz" saloganıyla kampanya başlatıldı. 6 ay süren kampanya sonucunda ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 3 bin 29 okuma kitabı toplandı. Aralarında roman ve ders kitaplarınında bulunduğu kitaplar Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Belçika'ya gönderilecek.