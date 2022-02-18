Sivas'tan akademisyen ve öğrenciler milli projeleri yerinde gördü

SİVAS (AA) - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) heyeti, Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) tarafından yürütülen milli projeleri yerinde görmek için Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'yi ziyaret etti.

SBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul, öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, Savunma Teknolojileri Anabilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerden oluşan 60 kişilik heyet tarafından gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, Kul, TUSAŞ Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı ile bir araya geldi.

Programda, öğrenci ve akademisyenlerin paydaşları oldukları mevcut eğitim ve proje iş birliklerinin geliştirilmesi konusu ele alındı.

Ardından, SBTÜ akademisyen ve öğrencilerine, milli projeler, üniversite-sanayi iş birliği konuları, iş birliği modelleri, staj, stajyer mühendis, bilimsel araştırma projeleri ve lisansüstü eğitim sanayi tez danışmanlığı konularında sunum yapıldı.

Program, ilgili mihmandarların rehberliğinde sahada yapılan teknik geziyle son buldu.