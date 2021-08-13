Sivas'tan afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteği
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Sivas'tan afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteği

Sivas'tan afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteği
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'tan, sel nedeniyle afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'ya iş makineleri ve personel gönderildi.

Sivas'tan, sel nedeniyle afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'ya iş makineleri ve personel gönderildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'ya İl Özel İdaresi, Sivas Belediyesi, Karayolları, DSİ ve AFAD'dan 25 iş makinesi ve 50 personel gönderildiğini açıkladı.

Ayhan, paylaşımında, "Yaraları birlikte sarmak için yoldayız. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Rabb'im tüm afetlerden ülkemizi muhafaza etsin." ifadesini kullandı.

Sivas'tan afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteği
Sivas'tan afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteği
Sivas'tan afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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