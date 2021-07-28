Sivas'tan 6 ayda 18 patent başvurusu gerçekleştirildi

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), 2021 yılının ilk yarısında gerçekleştirilen patent başvurularının illere göre dağılımını açıkladı.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), 2021 yılının ilk yarısında gerçekleştirilen patent başvurularının illere göre dağılımını açıkladı.

TÜRKPATENT verilerinden derlenen bilgilere göre Sivas'ta bu yılın Ocak-Haziran döneminde 18 patent başvurusunda bulunuldu.

Kentte patent başvurularının aylara göre dağılımı Ocak'ta 3, Şubat'ta 7, Mart'ta 1, Nisan'da 2, Mayıs'ta 1, Haziran'da ise 4 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı