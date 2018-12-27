Sivas'tan 135 Proje Tübitak Bilim Fuarı'na Kabul Edildi

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı 2018-2019 çağrı dönemi başvurularında Sivas'tan 135 proje kabul edildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilere kendi belirlediği konularda kendi keşiflerini yapma imkanı sunan destekleme programına Sivas'tan katılan projeler ön plana çıktı.

Türkiye'de toplam 4 bin 678 projenin desteklendiği programda Sivas'tan 135 proje kabul edildi. 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde 84 projesi kabul görürken, 2018-2019 çağrı döneminde desteklenen proje oranını yüzde 60 arttıran Sivas, bu oran ile Türkiye'de zirveye yerleşmeyi başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sivas'ın proje başvurularında büyük bir başarı elde ettiğini belirtti.

Çalışmalarının meyvelerini almaya başladıklarını aktaran Savaşçı, "MEB 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Sivas'ta başlattığımız 2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi Projesi ile birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda okullarımızda robotik kodlamadan, zeka oyunları sınıfına kadar öğrencilerimizin başarısına büyük katkı sağlayacak eğitim atölyeleri oluşturuyoruz. Öğrencilerimiz bu atölyelerde alacakları uygulamalı eğitimlerle hem gelişen ve değişen teknoloji çağına uyum sağlayacak, hem de geleceğin teknolojisine yön veren bireyler olarak yetişecekler. TÜBİTAK projelerinde proje oranını yüzde 60 arttıran öğrencilerimiz, bu çalışmalarla birlikte inanıyorum ki daha üst seviyelere ulaşacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu başarıların en üst seviyelere ulaşması için gereken proje ve çalışmaları uygulamaya devam edeceğiz. Sivas'ta eğitim rüzgarı esmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA