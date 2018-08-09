Sivas Taksiden Sahte Belgeli 8 Kaçak Afgan Çıktı Hd

Taksiden sahte belgeli 8 kaçak Afgan çıktı

SİVAS'ta polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu ticari taksiden aralarında kadın ve çocukların olduğu 8 Afgan uyruklu kaçak göçmen çıktı.

Polis ekipleri, saat 11.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu üzerindeki uygulama noktasında Hüsnü U. idaresindeki 37 TT 021 plakalı ticari taksiyi şüphe üzerine durdurdu. Yapılan incelemede takside 2'si çocuk 8 Afgan uyruklu göçmenin olduğu belirlendi. Polis ekipleri şahısların üzerinde yaptığı aramada isimlerine düzenlenmiş sahte evrak ve kimliklerin olduğunu tespit etti. İran üzerinden yurda kaçak giren göçmenlerin Kastamonu'da bulunan akrabalarının yanına gitmek istedikleri anlaşıldı. Taksinin ücret karşılığında Kastamonu'dan Bitlis'in Tatvan ilçesine giderek kaçak göçmenleri alıp yola çıktığı belirlendi.

Kaçak göçmenleri taşıyan taksi şoförü Hüsnü U.'ya cezai işlem uygulanırken Afgan uyruklu göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.