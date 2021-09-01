Sivas'taki "Zanaatkarlar Çarşısı" tarihi yeniden canlandıracak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'taki "Zanaatkarlar Çarşısı" tarihi yeniden canlandıracak

Sivas'taki 'Zanaatkarlar Çarşısı' tarihi yeniden canlandıracak
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ta yapımı devam eden Zanaatkarlar Çarşısı, Anadolu'nun ahilik geleneği ile yıllarca icra edilen ve kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarının geçmişten günümüze sunulacağı bir müze olarak hayat bulacak.

Sivas'ta yapımı devam eden Zanaatkarlar Çarşısı, Anadolu'nun ahilik geleneği ile yıllarca icra edilen ve kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarının geçmişten günümüze sunulacağı bir müze olarak hayat bulacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'a özgü zanaatları ve zanaatçılığı anlatan, dönemine uygun olarak tasarlanan dükkanlarla canlandırılan Zanaatkarlar Çarşısı inşaatında incelemede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan, Sivas Sanayi Mektebi Müzesi'nin yanında inşaatı süren "Zanaatkarlar Çarşısı" ile bölgede planlanan müze havzasının şehre önemli bir değer katacağını belirtti.

Tarihi meydan, müzeler ve yapılacak millet bahçesi ile Sivas'ın çehresinin değişeceğini aktaran Ayhan, projeyi çok önemsediklerini aktardı.

Projenin, kadim kültürü gün yüzüne çıkartıp, aynı zamanda gelecek kuşaklara aktarmakta bir misyon üstleneceğine dikkati çeken Ayhan, "Tarihsel derinliği olan ve ekonomik katkısı da olan bir iş ortaya çıkmış olacak. Burada 41 adet dükkan var, güzel ve otantik bir çarşı var. Burada hem geçmişin izlerini görmüş olacağız hem de Sivas'ın zanaatkarlık kültürünü, meslek erbabını, Sivas ile özdeşleşmiş meslekleri burada hem sergileyeceğiz hem üretimler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bölgeyi kültür havzası konumuna getirmeyi hedeflediklerini belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Burası Cumhuriyet Meydanı ile entegre olacak. 25 bin metrekarelik meydan projesi, 140 bin metrekareye çıkmış olacak. Devasa Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük meydanlarından birisi olacak. Hakikaten derin ve güçlü bir potansiyelimiz var, işte onları böyle ilmek ilmek gün yüzüne çıkartıyoruz. Sivas'ın geleceği gerçekten çok muhteşem olacak. Bu eserler gün gün ortaya çıktıkça da heyecanımız daha da artıyor. Her bir proje birbirine ekleniyor, dengeleniyor ve birbirine destek oluyor. Buradaki 41 dükkanın yarısı müze şeklinde, yarısı da üretimin ve satışın gerçekleştirileceği bir Osmanlı çarşısını andıran güzel bir mekan olacak."

Sivas'taki 'Zanaatkarlar Çarşısı' tarihi yeniden canlandıracak
Sivas'taki 'Zanaatkarlar Çarşısı' tarihi yeniden canlandıracak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

Orman yangınları için farkındalık yaratmak isteyen çift, oğullarının sünnet düğününde şeker yerine çam fidesi dağıttı
Orman yangınları için farkındalık yaratmak isteyen çift, oğullarının sünnet düğününde şeker yerine çam fidesi dağıttı
'Arılara fısıldayan adam' olarak anılan 24 yaşındaki genç, korucuyu kıyafet olmadan kovanların arasına daldı
"Arılara fısıldayan adam" olarak anılan 24 yaşındaki genç, korucuyu kıyafet olmadan kovanların arasına daldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hulusi Akar Yaşar Güler Hamid Karzai Adil Karaismailoğlu
Magazin Derya Baykal Derya Şensoy Gülben Ergen Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Muslera Umut Meraş Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sivas'taki "Zanaatkarlar Çarşısı" tarihi yeniden canlandıracak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 18:36:17. #1.16#

title