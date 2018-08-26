Sivas'taki Yangında 7 Hektarlık Orman Yandı

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını, 9 saatlik çalışmayla söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangında 7 hektarlık alan zarar gördü.

Koyulhisar ilçesi Ortaseki köyü yakınlarında dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerin yanı sıra Amasya, Tokat, Ordu, Giresun ve Yozgat'tan da takviye ekipler bölgeye sevk edildi. İşletme müdürlükleri ve kamu kurumlarına ait 15 arazöz ve 6 iş makinesinin de destek verdiği söndürme çalışmalarıyla yangın, saat 23.30 sıralarında kontrol altına alındı, bugün saat 02.30 sıralarında ise söndürüldü.

Soğutma çalışmaları sürerken, yangında 7 hektarlık kızıl çam ormanı zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - Sivas