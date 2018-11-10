Sivas'taki Uyuşturucu Operasyonu
Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Operasyonda yakalanan Serhat K. ve akrabası Yakup K, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şubesi ekipleri dün, Sivas-Erzincan Karayolu kent girişindeki kontrol noktasında, Serhat K. yönetimindeki 06 HC 0452 plakalı otomobili durdurmuş, narkotik detektör köpeği "Kurt"un da katıldığı aramada, aracın LPG deposuna gizlenmiş 17 kilogram eroin ele geçirilmişti.