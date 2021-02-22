Sivas'taki Ulaş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
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Sivas'taki Ulaş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

22.02.2021 16:49 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:57
Sivas'taki Ulaş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü'nün yüzeyi soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.

Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü'nün yüzeyi soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.

İlçede gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı dolayısıyla gölün yüzeyinde yaklaşık 4 santimetrelik buz tabakası oluştu.

Yerli ve göçmen kuşlara da ev sahipliği yapan, "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen Ulaş Gölü'nün civarındaki ağaçlarda da kırağıdan dolayı güzel görüntü oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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