Sivas'taki trafik kazası

Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.

Kazada ağır yaralanan Merve Aydemir (25) kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aydemir'in 4 yaşındaki oğlu Eymen Gazi Aydemir'in aynı hastanedeki tedavisi sürüyor.

Mahmut K. yönetimindeki Ağrı Dağ firmasına ait 25 AAG 399 plakalı yolcu otobüsü ile Ahmet Güven (52) yönetimindeki 05 AY 852 plakalı otomobil Sivas-Erzincan kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi kavşağında çarpışmış, kazada Güven ile araçta bulunan eşi Zeliha Güven (47) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA