Sivas'taki Silahlı Saldırıda 5 Kişinin Öldürülmesi

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de 5 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıda yaşamını yitirenlerden Taylan Koral'ın cenazesi Adana'da defnedildi.

Annesi Aygün Teke tarafından Sivas'tan alınarak son yolculuğuna uğurlanmak üzere Adana'ya getirilen Koral'ın cenazesi, Merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından yakınlarının omzunda araca taşındı.

Bu sırada ayakta durmakta güçlük çeken anne Teke, cenaze aracına ilerleyerek "Oğlumla gideyim, onu yolcu edeyim. Nasıl kıydılar benim yavruma?" diyerek gözyaşı döktü.

Taylan Koral'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Anne babası boşanmış olan Taylan Koral'ın, Adana'da yaşayan annesi Aygün Teke ile kaldığı, yaklaşık 1,5 ay önce de Sivas'taki babasının yanına gittiği öğrenildi.

Olay

Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de Fırat Y, evlenmek istediğini öne sürdüğü P. Esen'in babası Tarık Esen ile dedesi İbrahim ve babaannesi Cennet Esen'i, daha sonra da köydeki bakkalda Celal ile oğlu Taylan Koral'ı öldürmüştü. Saldırının ardından Kahramanmaraş'ta yakalanan Fırat Y, getirildiği Şarkışla'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.