Sivas'taki Silahla Yaralama

Sivas'ta tartıştığı oğlu tarafından tüfekle vurulan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba yaşamını yitirdi.

Çiftlik evinde dün tartıştığı oğlu T.M'nin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu ağır yaralanan ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan 55 yaşındaki A.M, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

A.M'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.

Serpincik köyü Serpincik Göleti mevkisindeki çiftlik evinde dün A.M. ile oğlu T.M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda T.M, evdeki av tüfeğiyle ateş ederek babasını ağır yaralamıştı.