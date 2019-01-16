Sivas'taki Otobüs Kazası

Sivas Valisi Salih Ayhan, otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan yolcuları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Numune Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret eden Ayhan, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Yaralılardan Okan Yılmaz Düzgün'ün annesi Şerife Düzgün ile telefonda görüşen Ayhan, Düzgün'e oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu anlattı.

Vali Ayhan, burada yaptığı açıklamada, otobüste 20 yolcu ve 3 görevli bulunduğunu söyledi.

Yaralıların tedavisinin sürdüğünü belirten Ayhan, şunları söyledi:

"Yaralılarımızın çok şükür hayati tehlikeleri yok. İki yaralımızın durumu biraz hassas, takip altında tutulması gerekiyor. Diğer yaralıların çoğu ayakta tedavi edildi ve müşahede altında. Şu an korkulacak bir durum yok çok şükür. Olayın sebebi, şoför kusuru olup olmadığı araştırılıyor. Elbette mevsimsel zor şartlar söz konusu. Kış şartları ülkemiz genelinde çetin geçmekte, güzergahta biraz tipi vardı. Ulaşımın güvenliği için tüm ekiplerimiz gece gündüz tüm önlemleri almaktadır."

Ayhan, ihbar üzerine olay yerine hızlı bir şekilde intikal ederek yaralılara ilk müdahalede bulunan 112 Acil Servis ekipleri ile AFAD ve UMKE görevlilerine teşekkür etti.

Erdoğan Alıcı (47) idaresindeki 34 YK 0013 plakalı yolcu otobüsü, Sivas'tan Kayseri'ye giderken Sarıdemir köyü yakınlarında şarampole devrilmiş, kazada 20 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA