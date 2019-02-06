Sivas'taki Kazada Ölü Sayısı 3'e Yükseldi

Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Kaza sabah saatlerinde Malatya-Sivas karayolu Kangal ilçesi Yeşildere mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ. Ö (58) yönetimindeki 58 BD 960 plakalı otomobil seyir halindeyken yol kenarındaki çakıla girip devrildi. Kazada araçta bulunan Medine Öz (64) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ve eşi Medine Öz (54) ile Sultan Öz (60) yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sultan ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Medine Öz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerle birlikte kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İHA