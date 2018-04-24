Sivas'taki kaya mezarları keşfedilmeyi bekliyor-HD

Sivas'taki kaya mezarları keşfedilmeyi bekliyor

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kalın köyü sınırları içerisinde, Kalın Kanyonu'ndaki kayalıklarda yer alan ve hazine avcılarının tahrip ettiği 'Kaya Mezarları' keşfedilmeyi bekliyor.

Sivas Koruma Kurulu tarafından birinci derece sit alanı ilan edilen ve Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 2002 yılında tescil edilen Kayardı olarak bilinen mevkide, 'Kandil Sırtı' olarak adlandırılan traverten doğal tepe uzantısı üzerinde birçok arkeolojik materyaller ve doğal güzellikler yer alıyor. Kayalık sırtın orta kesimlerinde arkeolojik yerleşimin varlığının gösteren yoğun seramik parçalarına rastlanırken, yine bu kısımlarda kayalığın doğu yüzüne oyulmuş bir kaya mezarı dikkat çekiyor. Ancak bölgede bulunan ve binlerce şıllık olduğu öngörülen kaya mezarı ve civarındaki eklentilerin zaman içerisinde hazine avcıları tarafından tahrip edildiği göze çarpıyor.

'TURİZME KAZANDIRILMASINI İSTİYORUZ'

Bölge hakkında bilgi veren Kalın köyü muhtarı Beşir Koç, bölgenin turizm potansiyeli yüksek bir yer olduğunu ve değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, Bulunduğumuz yer Kayardı mevki, kaya mezarlıkları dediğimiz bir yer. Altından Kalın Çayı akıyor, güzel manzaralı bir yerdir. Buranın güzel bir kapısı vardı. Ancak defineciler tarafından bir kenarı kırılarak tahrip edilmiş. Şu an burada bir kaç tane var böyle değiller. Yukarıda höyüklerimiz var. Diyebilirim ki sanayi gibi çalışan bir yer. Halen eşildikçe, kazıldıkça kalıntıları bulunan bir şeyler var. O zaman ki ne yapmışlarsa küp yapmışlar, heykel yapmışlar. Burada çok tarihi eser bulan oldu. Defineciler nereden geliyorlarsa geceleri geliyorlar sabah baktığımız zaman görüyoruz ki her yeri kazmışlar. Aşağıda da gördüğünüz gibi yeni bir duvar bulmuşlar ama oranın tarihini de bilemeyiz ne zaman yapılmış, nasıl olmuş. Buradan yetkililere sesleniyorum gelsinler, görsünler bir baksınlar. Yaklaşık 7-8 kilometrelik bir kanyon oluşmuş. Uzağa gitmeye gerek yok, gelsinler buraya bir baksınlar turizme açsınlar güzel bir yer burası. Sıcak Çermiğe 1,5 kilometre, köyümüze 1 kilometre. Yolu var, demiryolu geçiyor ve her şey olabilir burada. Kısacası görülmeye değer bir yer dedi.

'ARILAR MAĞARALARDA BAL YAPIYOR'

Mağaralara arıların bal yaptığını ve köylülerin bu doğal balı aldığını ifade eden Koç Köylülerimiz de zaman, zaman geliyor. Küçük olan mağaralarda arılar gelip bal yapıyorlar, onu da köylüler gelip alıyor. Çok güzel bir bal oluyor. İçerisinde hiç bir katkı olmayan doğal bir bal. Zaman, zaman vatandaşlar getirip buralara kovan koyuyorlar, arıları alıp gidiyorlardiye konuştu.