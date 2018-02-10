Sivas'taki kapkaç olayının şüphelisi yakalandı

Kapkaç anının görüntüleri

SİVAS'ta doğalgaz faturasını yatırdıktan sonra evine dönen Sevim S. (80)'nin çantasını alarak kaçan şüpheli polis ekiplerinin 100'e yakın kamera kaydını izlemesiyle evinde yakalandı. Kapkaç anı güvenlik kameralarına yansıdı.

6 Şubat'ta Kümbet Mahallesi, Barbaros Caddesi üzerinde yaşanan olayda 80 yaşındaki Sevim S., doğal gaz faturasını yatırmak için evinden çıkarak postaneye gitti. Faturayı yatırdıktan sonra evine dönerken yaşlı kadının arkasından yaklaşan kapkaççı, Sevim S.'nin içerisinde cep telefonu ve 55 lira parası bulunduğu çantasını alarak hızla kaçtı. Şahısların durumu polis ekiplerinin haber vermesinin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipleri olay yeri çevresi ve şüpheli şahsın kaçış güzergahı üzerinde alan çalışması yaptı. Polis ekipleri şahsın eşgalini tespit edebilmek için 100'e yakın kamerada 60 saat görüntü izledi. Çalışmalar neticesinde, kapkaç olayını gerçekleştirilen şahsın K.D. olduğu tespit edildi. Sevim S.'nin uğradığı kapkaç anı da güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin yaşlı kadına bir süre arkasından takip ettikten sonra çantasını alıp hızla kaçtığı görüldü. Aynı şüphelinin 17 Ocak'ta Mimar Sinan Mahallesi, Selimiye Caddesi üzerinde otobüs durağında bekleyen bir şahsın elindeki cep telefonu alarak kaçtığı tespit edildi. Her iki olayın kapkaç şüphelisi ikametinde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.