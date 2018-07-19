Sivas'taki İçme Suyundan Hastalık Şüphesi

YOZGAT/ Sivas Valisi Davut Gül, Suşehri ilçesinde içme suyundan kaynaklandığı tahmin edilen yaşanan rahatsızlıklarla ilgili olarak "İçme sularıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Kaynak sularını zaman zaman vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla alıp getiriyorlar, onlardan şüpheleniyoruz." dedi.

ORAN Kalkınma Ajansı toplantısı için Yozgat'a gelen Gül, gazetecilerin, Suşehri ilçesindeki konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Suşehri ilçesinde çok sayıda vatandaşın mide bulantısı ve buna benzer rahatsızlıklarla hastaneye müracaat ettiğini belirten Gül, şunları kaydetti:

"Bu tip durumlarda ilk akla gelen sularda mikrop olup olmadığıdır. İl Sağlık Müdürlüğümüzün ekipleri burada numuneleri aldı. İçme sularıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Kaynak sularını zaman zaman vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla alıp getiriyorlar, onlardan şüpheleniyoruz. Onun dışında da klorlama faaliyetleri eskiden de yapılıyordu şimdi de yapılıyor. Suların numuneleri saat saat kontrol altında."

Hastaneye gidenlerden de yatarak tedavi gören ya da ağır durumda olan kişi bulunmadığını bildiren Gül, "Sadece 3 çocuğumuzun hastanede bir gün yatışları oldu, onların da başka rahatsızlıkları vardı. Sularla ilintili ciddi anlamda bir rahatsızlığımız yok. Şu anda da ilçede herhangi bir sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.

Sivas Valiliğinden açıklama

Öte yandan, Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Suşehri Devlet Hastanesi acil servisinde "Akut Gastroenterit" vakalarında artış olması sebebiyle İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinde gerekli araştırma ve incelemelerde bulunulduğu belirtildi.

İlçe merkezinde belediye ekipleri tarafından İl Sağlık Müdürlüğü personeli gözetiminde klorlama yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şebekenin en uç noktasında 1 ppm klor tespit edilmiştir. İlçenin su kaynaklarından başlanarak arıtım merkezi, ilçe su depoları ve hasta sayılarının yüksek olduğu mahallelerden 13 mikrobiyolojik su numuneleri alınmıştır. Su numune sonuçları henüz çıkmamıştır. Acil polikliniğine başvuran hastalardan ayrıntılı inceleme yapılması için gaita örnekleri alınmış, Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı'na gönderilmiş, henüz sonuçları çıkmamıştır. Suşehri Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine başvuran hastaların genel durumları iyidir. Başvuran hastalara ayaktan tedavi uygulanmış, bu sebeple hasta yatışı olmamıştır."