Sivas'taki hayvan otlatma kavgasında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
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Sivas'taki hayvan otlatma kavgasında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Sivas'taki hayvan otlatma kavgasında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iki aile arasında hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan 5 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iki aile arasında hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan 5 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kayalıpınar köyünde iki aile arasında hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silah ve bıçakla ağır yaralanan R.Z. (66) Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kavgada silahla yaralanan Ö.F.Y. (25), A.T.Z. (40), A.Z. (55) ve Ş.Y'nin (19) kentteki hastanelerde tedavileri sürüyor.

Kayalıpınar köyünde akşam saatlerinde hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi silahla yaralanmış, suç aleti 2 av tüfeğine el konulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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