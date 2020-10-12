Sivas'taki Geminbeli Geçidi sonbaharda bir başka güzel
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Sivas'taki Geminbeli Geçidi sonbaharda bir başka güzel

12.10.2020 16:15 | Son Güncelleme: 12.10.2020 16:18
Sivas'taki Geminbeli Geçidi sonbaharda bir başka güzel

Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi, sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle bir başka güzelliğe büründü.

Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi, sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle bir başka güzelliğe büründü.

Karadeniz Bölgesi'nin İç Anadolu Bölgesi'ne açılan kapılarından 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde, sonbahar mevsiminin etkisiyle doğa ayrı bir güzelliğe kavuştu.

Geminbeli Geçidi'nin etrafında bulunan ağaçlar, bugünlerde sarı ve yeşil renklerin bütün tonlarını taşıyor.

Bölgedeki renk cümbüşü, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının da dikkatini çekiyor.

Bölgeden geçen sürücüler ve vatandaşlar da yolculuklarına mola verip, bölgede temiz hava teneffüs ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 16:24:34. #1.14#
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