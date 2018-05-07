Sivas'taki Fetö/pdy Davasında Karar
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan 2 sanık hapis cezalarına çarptırıldı.
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan 2 sanık hapis cezalarına çarptırıldı.
Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Yunus Aycan, Sümeyye Alim ve avukatları katıldı.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar uzun süredir tutuklu olduklarını belirterek tahliyelerini talep etti.
Mahkeme heyeti Yunus Aycan'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl, Sümeyye Alim'e ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.