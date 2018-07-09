Sivas'taki Fetö/pdy Davası

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün il yöneticileri ve sözde "il imamı"nın da aralarında yer aldığı 24 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamaları yöneltilen tutuklu sanıklar Mustafa Y, Şevki K, Osman Y, Naim S, Murat Ş ve Murat T. ile tutuksuz yargılanan M.F.Ş, Y. S.K, M.T, M.K, Ü.B, T.C, M.Y, O.O, T.S, M.A.İ. ile müdafi avukatları ve bazı sanık yakınları hazır bulundu.

Duruşmaya sanıklardan Murat K. tutuklu bulunduğu Silivri 8 Nolu L Tipi Cezaevinden, Mehmet Nuri S. ise Sivas E Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Aynı dava kapsamında firari sanıklar örgütün sözde "il imamı" Musa K. ile Murat B, Mustafa G, Mustafa Y, Osman Ç. ve Tahsin A'nın arandığı belirtildi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından savunma yapan tutuklu sanıklardan Mustafa Y. hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyledi. Zaman gazetesine abone olunması için kimseye talimat vermediğini ifade eden Mustafa Y. tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık Osman Y. ise öğretmenlerle yapılan toplantıların eğitim amaçlı olduğunu belirtti. Özel bir dershane olmasından dolayı dershanede her kesimden öğrenci bulunduğunu aktaran Osman Y, dershanenin belli bir zümreye ait olmadığını anlattı.

Sanıklardan Naim S. de 27 aydır tutuklu olduğunu belirterek, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını çalıştığı kurumlarda öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve çalışanlara hiçbir siyasi baskı yapmadığını söyledi.

Tutuklu sanık Murat Ş. ise organize sanayi bölgesinde bulunan esnafla sabah kahvaltılarında bir araya geldiklerini, ardından ilahiyatçı olması nedeniyle 20-25 dakikalık sohbet verdiğini anlattı.

Sanık Murat T. de sözde dernekler imamı olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, hayatında hiçbir zaman bu görevi üstlenmediğini belirtti.

Tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.