Sivas'taki Fetö/pdy Davası

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, 6'sı tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olma", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "usulsüz işsizlik maaşı alma" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklar A.T, E.K, F.A.K, K.Ö. ve T.S, tutuksuz yargılananlar A.Ö, A.Y, F.Ö, F.H, S.K, R.T, O.A. ve S.C. ile avukatları hazır bulundu.



Erzurum E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan S.A. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Duruşmada dinlenen tanık S.E, 2009'da FETÖ'ye bağlı Sultan Murat Kolejindeki idarecilik görevinden ayrıldığını söyledi.



Sivas'taki görevine 2007'de başladığını belirten S.E, "Tutuklu sanık T.S, okulumuzda lise son sınıf öğrencilerinden sorumlu müdür yardımcısıydı. Ben o dönemde okul müdürüydüm. T.S'yi de cemaatin üst düzey yöneticisi olarak değil, okulumuzun müdür yardımcısı olarak biliyorum." diye konuştu.



Tanık A.K. de Sultan Murat Kolejinde veli ve öğrencilere yönelik her yıl umre organizasyonu düzenlendiğini dile getirdi.



Öğretmenler olarak kendilerinin de bu organizasyonlarda görev aldıklarını kaydeden A.K, "2012'de bunun için üçlü hesap açılmıştı, benim ve tutuklu sanık K.Ö'nün adına. Parayı elden getiren katılımcılar olurdu. Biz de bu paraları açılan üçlü hesaba yatırırdık. Bu hesaba yatırılan paralar da günü geldiğinde Diyanet'e veya umre organizasyonu yapan tur şirketlerine havale edilirdi. Alınan paraların hepsi bu işte kullanılırdı. Himmet şeklinde kesinti yapılmaz, paralar da başka bir yere aktarılmazdı." ifadelerini kullandı.



Tanıkların dinlenmesinin ardından söz alan ve cemaatin üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen T.S, sanık K.Ö'nün kendi kurumlarında çalıştığını ve umre organizasyonu yaptığını anlattı.



T.S, "Biz de bize bu konuda gelen paraları işlerimiz yoğun olduğundan kendisine teslim ediyorduk." dedi.



Tutuklu sanık A.T. ise "Dava dosyası bana ulaştığında terör örgütü suçundan yargılandığımı anladım. Terör örgütü üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum." şeklinde konuştu.



Sanık S.A. da aldığı işsizlik ödeneğinin babası tarafından yatırıldığını iddia etti. Örgüt üyesi olmadığını savunan S.A, tahliye talebinde bulundu.



Tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan S.A. ve T.S'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı 27 Şubat 2018'e erteledi.