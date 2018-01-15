Sivas'taki Fetö/pdy Davaları

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan ve dosyaları ayrı ayrı görülen 2'si tutuklu 8 sanıktan birine 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla dava açılan ve dosyaları ayrı ayrı görülen tutuklu sanık Yunus K, tutuksuz sanıklar E.A, F.A, Y.Ö, Ö.K, S.P, H.H.K, sanık avukatları ve bazı sanık yakınları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Zehra Betül T. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu Erzincan T Tipi Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Mahkemede ilk olarak Zehra Betül T.'nin dosyasına bakıldı. Savunma yapan Zehra Betül T. ağabeyinin de Ankara Kara Harp Okulu'nda okurken açığa alındığını ve FETÖ soruşturmasından tutuklandığını belirterek, "Üniversiteye kayıt yaptırdığımda cemaat evinde kaldım. Gizem isimli tanımadığım bir şahıs beni arayarak evlerinde kalabileceğimi söyledi. Sonra Seda isimli şahıs beni alarak evlerine götürdü, onların evinde kaldım. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum." dedi.

Terör örgütü üyesi olmadığını, ByLock kullanmadığını ve beyanlarında samimi olduğunu öne süren sanık, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Zehra Betül T.'nin tutukluluk halinin devamına, eksik hususların giderilebilmesi için davanın ertelenmesine karar verdi.

"Devletime teşekkür ediyorum"

İkinci olarak bakılan dosyada ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan E.A, savunma yaptı. E.A, Kıbrıs'tan Sivas'a geldiğinde havaalanında isminin yanında şerh olduğunu gördüğünü ve emniyete gittiğini belirterek, savunmasında şunları söyledi:

"2013 yılında İzmir'e okumak için gittiğimde mecburiyetten 15 gün cemaat evinde kaldım. Daha sonra sınıftan arkadaşlarla ayrı eve çıktık. 1 sene İzmir'de okuduktan sonra okulu bırakarak ailemin yanına döndüm. Daha sonra Kıbrıs'ta Lefke Avrupa Üniversitesini kazanarak orada okumaya başladım. Kıbrıs'tan Sivas'a tatil için geldiğimde emniyet müdürlüğüne gittim ve 6 gün sorguda kaldım. Daha sonra telefonumda ByLock olduğu gerekçesi ile tutuklandım. Telefonumda ByLock çıkmadığı anlaşılınca 28 Aralık 2017'de tahliye oldum. Devletimin yaptığı araştırmalar neticesinde terör örgütü üyesi olmadığım ortaya çıktı. Devletime teşekkür ediyorum."

Savcının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, E.A.'nın beraatine karar verdi.

Aynı mahkemede görülen bir başka davada ise tutuklu sanık Yunus K.'nin yargılaması yapıldı. Yunus K., 18 aydır tutuklu bulunduğunu ifade ederek, ByLock kullanmadığını öne sürdü. Terör örgütü üyeliğini kabul etmediğini söyleyen Yunus K., şöyle devam etti:

"1993 yılında polis oldum, devletimin, milletimin her zaman yanında oldum. Meslek hayatımın son 2 yılında polis okulunda trafik dersleri verdim. Kürtçe bilmeme rağmen hiçbir zaman kritik şubelerde görevlendirilmedim, hep trafik şubede çalıştım. Devletime olan sadakatim ve güvenim devam ediyor. Bu hainlerle hiçbir ilgim olmadı, hakkımda yakalama kararı çıkınca İzmir'de izinliydim. İznimi yarıda bırakarak geldim ve teslim oldum. 18 aydır tutukluyum, cezaevindeyken emekli oldum. Keşke önceki dönemlerde çocuğumu bu yapının dershanesine hiç göndermeseydim. Ancak o dönem herkes gönderiyordu. Suçsuzum beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum."

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından Yunus K.'ye "terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, yurt dışı çıkış yasağı ile tahliyesine karar verdi.

Tutuksuz yargılanan F.A'nın duruşması da eksik hususların giderilebilmesi için ertelendi.

Aynı mahkemedeki diğer duruşmalarda ise tutuksuz sanıklar Y.Ö, Ö.K, S.P. ve H.H.K. savunma yaptı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıkların duruşmaları da dosyalarındaki eksik hususların giderilmesi için ertelendi.