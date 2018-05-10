Sivas'taki Fetö'nün "Mahrem Askeri Yapılanması"Na Yönelik Operasyon

Sivas'taki Fetö'nün "Mahrem Askeri Yapılanması"Na Yönelik Operasyon

Sivas merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Sivas'taki Fetö'nün

Sivas merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 14 şüpheli, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Sivas, Trabzon, Ankara, İzmir, Malatya, İstanbul, Çorum, Erzurum ve Diyarbakır'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında eski askeri öğrenci, astsubay, teğmen ve üsteğmenlerin bulunduğu 13 zanlıyı gözaltına almış, daha sonra sayı 14'e yükselmişti.

Adreslerinde bulunamayan 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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