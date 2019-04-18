Sivas'taki Doğal Gaz Zehirlenmesi Şüphesi

Sivas'ta doğal gaz sızıntısından etkilendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 7 kişinin, baca gazı sızıntısından kaynaklı karbonmonoksit gazından etkilendiklerinin belirlendiği bildirildi.

Aksa Doğalgaz'dan yapılan yazılı açıklamada, Örtülüpınar Mahallesi İhramcızade Caddesi Kongre Sokak'ta yaşanan zehirlenme olayının ardından ikamette ekiplerce inceleme yapıldığı bildirildi.

Zehirlenmenin baca gazı sızıntısından kaynaklı olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Abonemizin evinde yapılan incelemelerde kombi baca bağlantılarının eski ve uygunsuz olduğu tespit edilmiş olup, doğal gaz kaçağından değil baca gazı sızıntısından kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi meydana geldiği anlaşılmıştır. Ayrıca, zehirlenmenin yaşandığı evde aboneliğin 8 Aralık 2005 yılında yapıldığını ve bu tarihten itibaren baca bakımıyla ilgili tarafımıza herhangi bir bilgilendirme yapılmadığı tespit edilmiştir. Abonemiz baca gazı sızıntısını kendisi hastaneden eve döndükten sonra tarafımıza bildirmiştir. Ekiplerimizin evde yaptığı incelemeler sonrasında abonemizin kombisi mühürlenmiştir."

Kaynak: AA