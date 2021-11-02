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Sivas'taki cinayetin zanlısı tutuklandı

AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Sivas'taki cinayetin zanlısı tutuklandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

Camili köyünde tartıştığı Y.Y'yi (28) tabancayla öldüren Y.İ.D. (19), jandarmadaki işlemlerinin ardından Suşehri Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Camili köyünde dün akşam saatlerinde çıkan silahlı kavgada, Y.İ.D'nin tabancayla ateş ettiği Y.Y, olay yerinde yaşamını yitirmişti.

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
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