Sivas'taki cinayetin zanlısı tutuklandı
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Sivas'taki cinayetin zanlısı tutuklandı

Sivas'ta 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Sivas'taki cinayetin zanlısı tutuklandı
20.05.2020 17:30 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:30

Sivas'ta 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Cinayetin ardından kaçan ve kent merkezinde Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Ç.Ö. (30), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ç.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün, Paşabahçe Mesire Alanı'nda Ç.Ö, F.Ş. (35) ve U.A. (54) arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.Ö, tabanca ile F.Ş. ve U.A'ya ateş etmişti. Başından ve göğsünden yaralanan F.Ş. olay yerinde hayatını kaybetmiş, U.A. ise yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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