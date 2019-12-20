Sivas'taki cinayetin zanlısı tutuklandı
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Sivas'taki cinayetin zanlısı tutuklandı

Sivas'ta alacak meselesinden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

20.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:56
Sivas'taki cinayetin zanlısı tutuklandı

'ta alacak meselesinden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

Zanlı M.Z.Y. (32), Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

M.Z.Y, dün Mevlana Mahallesi Ethembey Parkı önünde aralarında alacak meselesi bulunduğu iddia edilen Şeyhmus Özal (43) ile tartışmış, silahla ağır yaralanan Özal, Numune Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA
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