Sivas'taki cinayetin şüphelisi adliyede (2) TUTUKLANDISivas'ta, husumetli olduğu Ferhat Şahin'i tabancayla vurarak, öldüren ve yanındaki Uğur A.'yı ise yaralayan Çağdaş Özata, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI Sivas'ta, husumetli olduğu Ferhat Şahin'i tabancayla vurarak, öldüren ve yanındaki Uğur A.'yı ise yaralayan Çağdaş Özata, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA