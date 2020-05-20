Sivas'taki cinayetin şüphelisi adliyede (2)
TUTUKLANDISivas'ta, husumetli olduğu Ferhat Şahin'i tabancayla vurarak, öldüren ve yanındaki Uğur A.'yı ise yaralayan Çağdaş Özata, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
20.05.2020 17:52 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:52
TUTUKLANDI
Sivas'ta, husumetli olduğu Ferhat Şahin'i tabancayla vurarak, öldüren ve yanındaki Uğur A.'yı ise yaralayan Çağdaş Özata, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA