Sivas'taki cinayet zanlısı kadın tutuklandı
Sivas'ın Kangal ilçesinde tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.
14.08.2020 21:27 | Son Güncelleme: 14.08.2020 22:32
Sivas'ın Kangal ilçesinde tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.
Dün yaşanan olayda M.P'yi başından vurduktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olan K.A'nın işlemleri tamamlandı.
Kangal Adliyesine sevk edilen K.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay
K.A, Kangal'da M.P'yi 58 AAG 742 plakalı hafif ticari araçta tabancayla başından vurduktan sonra Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olmuştu.
Kaynak: AA