Sivas'taki Cinayet

Sivas'ta sokakta tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Tartıştığı Hasan Gültepe'yi dün tabancayla vurarak öldüren cinayet zanlısı Ü.Ö'nün (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Katil zanlısı Ü.Ö, adliyeye girişinde kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorusu üzerine cinayeti namus meselesi yüzünden işlediğini iddia ederek, pişman olduğunu söyledi.

Ü.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Küçükminare Mahallesi 4. Sokak'ta karşılaşan inşaat işçisi Hasan Gültepe (38) ile sanayide işçi olarak çalışan Ü.Ö. (18) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ü.Ö. üzerinde taşıdığı tabancayla evli ve 3 çocuk babası Gültepe'ye 5 el ateş ederek öldürmüştü. Olayın ardından otomobille kaçan zanlı Ü.Ö. polis ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalanmıştı.

Kaynak: AA