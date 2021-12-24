Sivas'taki barajda su samuru görüntülendi

HAFİK, SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde Pusat-Özen Barajı'nın karla kaplı kıyısında güneşlenen su samuru görüntülendi.

İlçede etkili olan soğuk hava nedeniyle Pusat-Özen Barajı'nda su yüzeyi kısmen buz tuttu.

Devlet Su İşleri tarafından 2009'da Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine baraj kurulması nedeniyle tamamen boşaltılarak yaklaşık 1 kilometre üst kısma taşınan köyün, su altında kalan eski yerleşim yerindeki caminin minaresi de suyun çekilmesiyle ortaya çıktı.

Soğuk havada barajdaki ağaçlar güzel manzaralar ortaya çıkardı. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı ağaçlık alanda gezinen köpeklerin yüzlerinin kırağıyla kaplanması ilginç görüntü oluşturdu.

Soğuk havanın etkisiyle kısmen donan barajın kıyısında, kar üzerinde güneşlenen su samuru da görüntülendi.