Sivas'taki atlı cirit müsabakaları sona erdi

15.09.2019 15:30

Sivas Kongresi'nin 100. Yılı Kutlama Etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sivas'ta düzenlenen "Atlı Cirit Yükselme B Grubu Müsabakaları" tamamlandı.

Karşıyaka Spor Tesisleri'nde 3 gün boyunca süren Atlı Cirit müsabakalarında Erzurum Korkutata Atlı Spor Kulübü birinciliği elde etti. Erzincan Atlı İhtisas Spor Kulübü ikinci, Erzurum Ilıca Termal Atlı Spor Kulübü üçüncü, Manisa Selendi Atlı Cirit Spor Kulübü ise dördüncü oldu.

Birbirinden çekişmeli müsabakaların yapıldığı Atlı Cirit'te sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Zaman zaman ise sporcular atların üzerinden düşme tehlikesi yaşadı.

Müsabakalar sonunda takımların yöneticilerine plaket takdim edildi. Plaketleri Vali Salih Ayhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç takdim etti.

VALİ AYHAN: "ATA SPORLARI MERKEZİ KURACAĞIZ"

Sona eren Atlı Cirit müsabakaları sonunda konuşan Vali Salih Ayhan, dereceye giren takımları kutladı. Ayhan, "3 gün boyunca ilimize güzel mesajlar verildi. Geçmişe mesaj verildi. Ata sporunun gelişmesi noktasında mesaj verdiniz. Kongremizin 100. Yılından dolayı burada müsabaka tertip eden federasyonumuza, il temsilciliğimize ve kulüp başkanlarına teşekkür ediyorum. Ata sporlarımızı mutlaka yaşatmamız lazım. Bende izlerken keyif aldım. Bu spor dalıyla haşır neşir olmaya da karar verdim. Artık özel olarak takip edeceğimi ifade etmek istiyorum. Sivas'ta geleneksel ata sporları merkezi kuruyoruz. Bu ata sporlarının merkezinin en önemli şeyi ise cirit müsabakalarının yapılacağı bir alan tahsis edeceğiz. Savaş atlarının olacağı bir müze yapacağız. Herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(Oğuzhan Sarzep - Veysel Korkmaz/İHA)

Kaynak: İHA