Sivas'taki Altınkale, kar ile 'kardeşi' Pamukkale'yi andırdı
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Sivas'taki Altınkale, kar ile 'kardeşi' Pamukkale'yi andırdı

20.12.2020 17:26 | Son Güncelleme: 20.12.2020 17:30
Sivas'taki Altınkale, kar ile 'kardeşi' Pamukkale'yi andırdı

SİVAS'ta, sarı renkli travertenlerle oluşturulan 'Altınkale', beyaz kar örtüsüyle seyri doyumsuz güzellik oluşturdu.

SİVAS'ta, sarı renkli travertenlerle oluşturulan 'Altınkale', beyaz kar örtüsüyle seyri doyumsuz güzellik oluşturdu.

Sivas Valiliği'nce, kent merkezine 31 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde Pamukkale travertenleri model alınarak hazırlanan 'Altınkale' projesi hayata geçti. Kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürtten dolayı sarı renkli tortu oluşan ve bu nedenle 'Altınkale' adını alan projede, Pamukkale'dekine benzer basamaklı havuzların yapımı tamamlandı. 40 bin metrekare alan üzerinde peyzaj, rekreasyon, geleneksel çadır ile yöresel ürün pazarının da yer aldığı projenin turizm açısından şehre değer katması bekleniyor.

SARI-BEYAZ GÖRÜNTÜ OLUŞTUPamukkale'nin aksine kükürtten aldığı sarı rengi nedeni ile 'Altınkale' olarak isimlendirilen alan, kar yağışı ile farklı görüntüye kavuştu. Kar birikintisinin bir kısmı travertenleri kapattı. Açıkta kalan diğer kısımlarla birlikte alanda sarı ve beyaz bir görüntü oluştu. Sıcak suyun oluşturduğu buharla birlikte oluşan masalsı güzellik ilgi çekti. 

FOTOĞARFLI


- Sivas
Sivas'taki Altınkale, kar ile 'kardeşi' Pamukkale'yi andırdı
Sivas'taki Altınkale, kar ile 'kardeşi' Pamukkale'yi andırdı
Sivas'taki Altınkale, kar ile 'kardeşi' Pamukkale'yi andırdı
Sivas'taki Altınkale, kar ile 'kardeşi' Pamukkale'yi andırdı
Sivas'taki Altınkale, kar ile 'kardeşi' Pamukkale'yi andırdı
Sivas'taki Altınkale, kar ile 'kardeşi' Pamukkale'yi andırdı
Sivas'taki Altınkale, kar ile 'kardeşi' Pamukkale'yi andırdı
Sivas'taki Altınkale, kar ile 'kardeşi' Pamukkale'yi andırdı
Sivas'taki Altınkale, kar ile 'kardeşi' Pamukkale'yi andırdı
Sivas'taki Altınkale, kar ile 'kardeşi' Pamukkale'yi andırdı
Sivas'taki Altınkale, kar ile 'kardeşi' Pamukkale'yi andırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

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