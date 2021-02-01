Sivas'taki Altınkale'de sıcak ve soğuk bir arada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sivas'taki Altınkale'de sıcak ve soğuk bir arada

01.02.2021 08:40 | Son Güncelleme: 01.02.2021 08:45
Sivas'taki Altınkale'de sıcak ve soğuk bir arada

SİVAS'ta, sarı renkli travertenlerle oluşturulan 'Altınkale', kış ayında sıcak ve soğuğu bir arada barındırma özelliği ile dikkat çekiyor.

SİVAS'ta, sarı renkli travertenlerle oluşturulan 'Altınkale', kış ayında sıcak ve soğuğu bir arada barındırma özelliği ile dikkat çekiyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği bölgede, 40 derece sıcaklığındaki su travertenlere yayılıyor. Soğuk havada sıcak suyun çıkardığı buhar ise ilginç bir manzara oluşturuyor. 

Sivas Valiliği'nce, kent merkezine 31 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde Pamukkale travertenleri model alınarak hazırlanan 'Altınkale' projesi her mevsim güzelliği ile göz kamaştırıyor. Kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürtten dolayı sarı renkli tortu oluşan ve bu nedenle 'Altınkale' adını alan bölge Sivas'ta turizme ayrı bir boyut kazandırdı. 'Altınkale', kışla birlikte farklı bir özelliğe kavuştu. Kar birikintisinin bir kısmı travertenleri kapatırken açıkta kalan diğer kısımlarla birlikte alanda sarı ve beyaz bir görüntü oluştu. Sıcak suyun oluşturduğu buharla birlikte oluşan masalsı güzellik ilgi çekti. Altınkale'de termal kaynaktan çıkan su travertenlere yayılırken, aşağı kısımlara indikçe soğuyarak buz tutuyor. Bir yanda kar, diğer yanda ise 40 derecelik sıcak suyun olduğu Altınkale, kısıtlama günlerinde de az da olsa ziyaretçi çekiyor. 

'SİVAS İÇİN ÇOK İYİ BİR DEĞER'Altınkale'yi ziyarete gelen Servet Baş (38), "Altınkale çermiğimize yakışmış. Pamukkale'nin ikizi gibi. Hatta Pamukkale den daha güzel olmuş diyebilirim. Sivas'a güzel bir değer katmış. Kendimizi bildik bileli Sıcak Çermik Kaplıcası'na geliriz. Bu yapılan projeyle daha da güzel bir olmuş" dedi.Harun Aydın (40) ise, "Yıllardır Sivas'ta yaşıyorum. Yapılan projenin Sivas için çok iyi bir değer olduğunu düşünüyorum. Çok kaliteli bir yer olmuş. Pamukkale'nin ikizi gibi. Kaplıcalardan çıkan suyun bu şekilde kullanılıyor olması sevindirici. Şehre renk kattığını düşünüyorum" diye konuştu.

Engin Tırnakçı (39) da, "Tüm Sivaslılar burayı bilir. Çocukluğumuzda buralarda çadırlar kurulurdu. Şimdilerde daha güzel çalışmaların, yeniliklerin yapılması memleketimiz için çok güzel bir şey. Daha Pamukkale'ye gittim burası da onun ikizi gibi diyebilirim. Kim memleketimiz için çalışıyorsa Allah onlardan razı olsun diyorum. Böyle şeyleri görmekte bizleri mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.


Sivas'taki Altınkale'de sıcak ve soğuk bir arada
Sivas'taki Altınkale'de sıcak ve soğuk bir arada
Sivas'taki Altınkale'de sıcak ve soğuk bir arada
Sivas'taki Altınkale'de sıcak ve soğuk bir arada
Sivas'taki Altınkale'de sıcak ve soğuk bir arada
Sivas'taki Altınkale'de sıcak ve soğuk bir arada
Sivas'taki Altınkale'de sıcak ve soğuk bir arada
Sivas'taki Altınkale'de sıcak ve soğuk bir arada
Sivas'taki Altınkale'de sıcak ve soğuk bir arada
Sivas'taki Altınkale'de sıcak ve soğuk bir arada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Mehmet Ali Çelebi Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Yaşar Jason Statham Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Mehmet Topal Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler İzmir Ankara İstifa Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'taki Altınkale'de sıcak ve soğuk bir arada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 08:46:44. #1.14#
title