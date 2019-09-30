Sivas'taki 2 kazada, 7 kişi yaralandı

30.09.2019 12:33

SİVAS'ta, aynı saatlerde meydana gelen 2 trafik kazasında, 1'i çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı.

İlk kaza, saat 09.00 sıralarında, Sivas- Erzincan yolunda meydana geldi. Şaban Karabayır'ın kullandığı 58 TP 926 plakalı otomobil ile Osman Yıldız yönetimindeki 58 EU 999 plakalı otomobil, Yeni Karşıyaka Köprüsü kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Yıldız'ın kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak, şarampole devrildi. Kazada sürücülerden Osman Yıldız ile aracındaki Şükran Yıldız ve Ömer Efe Yıldız (6) yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Diğer kaza da saat 09.00 sıralarında, Eğri Köprü Mahallesi Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde meydana geldi. Ahmet Turan Demir'in kullandığı 58 AB 485 plakalı otomobil ile Yusuf Develi yönetimindeki 58 T 0117 plakalı taksi, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Demir'in kontrolünden çıkan otomobil, refüje çıktı. Kazada sürücüler Ahmet Turan Demir ve Yusuf Develi ile Mehmet Demir (50) ve Ziya Ekincioğlu (59) yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA