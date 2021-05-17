Sivas'ta zirai dondan etkilenen çiftçilerin yaraları sarılacak
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Sivas'ta zirai dondan etkilenen çiftçilerin yaraları sarılacak

Sivas'ta zirai dondan etkilenen çiftçilerin yaraları sarılacak
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte geçen hafta meydana gelen zirai dondan etkilenen çiftçilerin hasar tespitini yapmaya başladıklarını belirtti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte geçen hafta meydana gelen zirai dondan etkilenen çiftçilerin hasar tespitini yapmaya başladıklarını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, merkeze bağlı Porsuk köyünde dondan zarar gören ekili arazilerde incelemelerde bulundu.

Çiftçilerle görüşerek geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Ayhan, "10-11 Mayıs tarihlerinde ilimizde ciddi sıcaklık düşüşleri meydana geldi. Sıcaklık değerleri sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Bununla birlikte ciddi manada kuraklık var. Mevsim gereği yeterli miktarda yağış olmadı. Şu an ciddi bir hasar var, çiftçimiz mağdur, olumsuz bir durum söz konusu. En büyük temennimiz bu kuraklığı giderecek yeterli miktarda yağmurun yağması." ifadelerini kullandı.

İlgili teknik personelin saha taraması yaparak zarar tespitinde bulunduğunu aktaran Ayhan, şunlar kaydedildi:

"Raporlar oluşturuldu ve süreç hassasiyetle takip edilmekte. Devletimiz, hükümetimiz her zaman çiftçimizin yanında. İnşallah kısa sürede çiftçimizin mağduriyetlerini giderecek adımlar atılacak. Bilindiği gibi geçen yıl il genelinde dolu yağışı ve diğer olumsuzluklar neticesinde oluşan afetlerde bin 142 çiftçimize yaklaşık 8,5 milyon lira destekte bulunulmuştu. Çiftçi çocuğuyum, toprağın ekmeğini yemiş, kıymetini bilen birisiyim. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şimdiden çiftçilerimize bol ve bereketli bir hasat dönemi diliyorum."

Sivas'taki küçük baş hayvan varlığında hedef 1 milyon

Daha sonra "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinden yararlanan Ömer Işık'a ait koyunların bulunduğu bölgeyi ziyaret eden Ayhan, projenin Türkiye'de ilk kez uygulandığını belirtti.

Sivas genelinde kayıtlı 741 bin küçükbaş hayvan varlığı olduğunu aktaran Ayhan, şöyle devam etti:

"İnşallah hedef 1 milyon, adım adım da buna yaklaşıyoruz. Proje Türkiye'de hemen hemen birçok ilimizde uygulamaktadır. Nasipse Ağustos ayı itibariyle de en etkin, en verimli bir şekilde kullanan illerin başında Sivas gelecek. Çünkü ağustos ayı başındaki alacağımız koyunla birlikte 100 bini geçmiş olacağız. 2 binin üzerinde müracaat oldu, şu an 265 çiftçimiz fiilen bu projeden faydalanmış oldu. 6 yıl sıfır faizle, yaklaşık 35 milyon lira kredi kullanıldı. Devletimize, hükümetimize ve ziraat bankamıza çok teşekkür ediyoruz."

Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme (TKDK) desteği ile hayata geçirilen Süt Sığırcılığı Eğitim Çiftliği'ni de ziyaret eden Vali Ayhan, yıllık 729 bin 770 litre süt üretimi ile 5 bin 915 kilo karkas et üretimi yapılacak tesisin Sivas'a hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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