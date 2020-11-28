Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
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Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

28.11.2020 14:53 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:56
Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Sivas'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

C.K. idaresindeki 58 ABA 023 plakalı cip, H.B. yönetimindeki 58 NL 330 plakalı otomobil ve H.D. kontrolündeki 58 DS 331 plakalı hafif ticari araç, Necmettin Erbakan Bulvarı Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda çarpıştı.

Yaralanan cip ve otomobil sürücüsü ile araçlardaki 5 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Cip sürücüsü C.K'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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