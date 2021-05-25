Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
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Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Haberler | 3. Sayfa

- Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı Sivas'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

- Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

SİVAS - Sivas'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Sivas-Ankara yolu çimento kavşağında meydana geldi. M.G. idaresindeki 06 FM 2171 plakalı Renault marka hafif ticari araç, Ö.O.D. idaresindeki 16 AAT 639 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile K.K. idaresindeki 34 CBY 860 Volkswagen marka araç çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol

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