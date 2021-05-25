Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
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Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ta üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas-Ankara kara yolunun Sultan Şehir Bulvarı Çimento Kavşağı'nda, A.O.D. (66) idaresindeki 16 AAT 639 plakalı hafif ticari araç, M.G'nin (59) kullandığı 06 FM 2171 plakalı hafif ticari araç ve K.K. (29) yönetimindeki 34 CBY 860 plakalı otomobil çarpıştı.

Sürücülerin yara almadığı kazada hafif ticari araçlardaki H.D. (61), G.H.Ç. (63) ve Z.G. (56) yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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