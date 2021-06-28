Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
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Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Erzincan istikametinde seyreden 1 kamyonet, 1 cip, 1 minibüs ve 5 otomobil, Numune Hastanesinin karşısındaki kavşakta çarpıştı.

Kazada yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar açıldı.

Aynı bölgede 2 gün önce yaşanan ve 5 aracın karıştığı kazada da 1 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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