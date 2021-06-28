Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Sivas'ta 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sivas'ta 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Erzincan istikametinde seyreden 1 kamyonet, 1 cip, 1 minibüs ve 5 otomobil, Numune Hastanesinin karşısındaki kavşakta çarpıştı.
Kazada yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar açıldı.
Aynı bölgede 2 gün önce yaşanan ve 5 aracın karıştığı kazada da 1 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde