Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
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Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Erzincan Karayolu meydana geldi. Sivas istikametinde aynı yönde ilerleyen 4 araç çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken kazada yaralanan bir kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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