Sivas'ta zimmet iddiası

Sivas'ta usulsüz olarak zimmetine para geçirdiği iddia edilen kooperatifin müdürü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Seyfebeli Toplu İşyerleri ve Sanayi Sitesi Kooperatifi'nde kooperatif müdürü olarak görev yapan R.A.Ş'nin, yönetim kurulundan habersiz şekilde yöneticilerin imzalarını taklit ederek, kooperatif hesabından çok sayıda işlem ile toplamda 467 bin lira avans çektiği iddia edildi. Çekilen avansı zimmetine geçirdiği öne sürülen R.A.Ş'nin, ayrıca kooperatife hibe edilen malzemeleri kendine ait iş yerinden almış gibi hayali gider pusulaları düzenlemek suretiyle kooperatif masrafı olarak gösterdiği de ileri sürüldü.

Gözaltına alınan R.A.Ş, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "resmi belgede sahtecilik" ve "zimmet" suçlarından tutuklandı.

Hakkındaki suçlamaları kabul ettiği öğrenilen R.A.Ş'nin, parayı, oğlunun borçlarını kapatmak için aldığını söylediği öğrenildi.

Oğlunun borçları nedeniyle kendi adına olan gayrimenkullerini de sattığını belirten R.A.Ş'nin, kendi ve eşi adına kredi başvurusunun reddedildiği, daha öncesinde kooperatif ile arasında yapmış olduğu protokol ile bu parayı ödeyeceğini taahhüt ettiği ancak ödeyemediği ifade edildi.

Kaynak: AA