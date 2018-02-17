Sivas'ta Zeytin Dalı Harekatı'na Destek Yürüyüşü

Sivas'ta, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla "Al bayrağını al da gel" sloganıyla destek yürüyüşü yapıldı.

İnönü Bulvarı'nda ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle toplanan 54 sivil toplum kuruluşunun üyeleri ile gaziler ve vatandaşlar, sloganlar eşliğinde kent meydanına yürüdü. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşe, Sivas Belediyesi Mehter Takımı ve atlı birlikler de destek verdi.

Kent meydanında yapılan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına konuşan Sağlık-Sen Sivas Şube Başkanı Efe Zileli, askerlerin, vatanın bekası ve selameti için Afrin'de teröre karşı Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştirdikleri ifade etti.

Zileli, "Yedi düvele karşı milletimizle birlikte var olmanın, ayakta durmanın, hakkın, hukukun ve adil bir dünyanın savaşını vermekteyiz." diye konuştu.

Türkiye'nin mağdur ve mazlumların son durağı haline geldiğine dikkati çeken Zileli, "İşte bugün Türkiye olarak hem sözümüzün sahibi olmak hem de sözümüzün arkasında durmak için sahadayız, sahada olmaya da devam edeceğiz. Canlarını hiçe sayarak vatan, millet sevdasıyla sahada bulunan kahraman Mehmetçik'lerimize selam olsun. Gerekirse şehadet şerbetini içemeye ve cenneti alaya ulaşmaya hep birlikte hazırız." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Fetih Suresi okundu, dua edildi.