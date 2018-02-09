Sivas'ta Zeytin Dalı Harekatı'na Destek Yürüyüşü

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden Mehmetçikler için 2 bin kişinin katıldığı destek yürüyüşü düzenlendi.

İlçe Kaymakamlığı ile belediye tarafından düzenlenen program Balhatun Camisi'nde kılınan Cuma namazı sonrası başladı. Toplanan yaklaşık 2 bin kişi cami önünden askerlik şubesine kadar yürüdü. Kaymakamlık yürüyüşe katılan vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Yürüyüşe katılanlar çeşitli sloganlar atarak Afrin'de PKK-PYD-YPG ve DEAŞ ile mücadelede eden Mehmetçiğe destek verdi.

Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, " Türkiye için ölüm kalım meselesi biz mücadelemize devam edeceğiz hiçbir terör örgütüne geçit vermeyeceğiz. Bizim milletimiz asker bir millet hiç merak etmeyin herkes bir şey söylüyor ama şunu bilmiyorlar ki Türk milletidir uyandırdılar uyuyan devi uyandırdılar bizim etrafımızda her türlü pisliği çeviriyorlar her şeyi yapıyorlar ama Türk milletini hesap edemiyorlar. Bizim milletimiz asker doğar. Bu millet kadınıyla erkeğiyle mücadele eden bir millet Allah ordumuzu muzaffer etsin inşallah bu köpeklerin hepsini yerle bir edeceğiz hiç merak etmesinler bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın şuanda Afrin'de olan askerimizin yüz mislisi hazır beklemektedir" dedi.

Kaymakam Uzunoğlu daha sonra Türk bayrağını öperek Garnizon Komutanı Teğmen Tayfun Kışlak'a teslim etti. Burada İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya'nın askerler ve şehitler için yaptığı duanın ardından yürüyüş sona erdi. - SİVAS