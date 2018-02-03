Sivas'ta Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Sivas'ta bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Kızılay'a kan bağışında bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Sivas İl Başkanlığı, Eğitim-Bir-Sen Sivas Şubesi ve Eğitimde Diriliş Derneği üyeleri, kent meydanında kurulan Kızılay kan bağış aracında kan verdi.

Vali Davut Gül, burada yaptığı konuşmada, kan bağışında bulunmanın özel bir durum olduğunu fırsat buldukça Kızılay'a kan vermek gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin samimi bir şekilde terörle mücadele ettiğini belirten Gül, "Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele ediyoruz. Afrin'de milletimizin duası ve desteğiyle kahraman mehmetçiğimiz bu mücadeleyi yürütüyor. Tek amacımız sınırlarımızın ve ülkemizin güzenliğini sağlamak. İnşaallah da bu sağlanacak." diye konuştu.

AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin de sınır güvenliğinin ağlanması için Afrin'de operasyon yürütüldüğünü ve tek amacın o bölgeye barış ve huzur getirmek olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün devletimiz PKK, PYD ile DEAŞ ile FETÖ ile istikrarlı bir şekilde kararlı bir şekilde terörün sonun kazımak üzere bir mücadeleye girmiştir. İnanıyoruz ki ülkemizde yaşayan 80 milyon vatan evladının birlik ve beraberliğiyle hayır duasıyla bu mücadelede kazanan Türk milleti, Türk devleti olacak. Bu ülkeyi bölmek isteyen, ülkeyi parçalamak isteyen terör örgütleri de kaybedecektir. Bu gün ordumuz yurt içinde ve yurt dışında mücadele verirken tamamen kendi silah ve mühimmatlarımızla bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelenin sonunda bölge kazanacak, ülkemiz kazançlı çıkacaktır. Bugün burda İHH ve diğer sivil toplum örgütlerimizinde yapmış olduğu organizasyonlar farklı bölgelerde farklı illerde farklı şekilde yapılmaktadır."

Konuşmaların ardından vatandaşlara lokma dağıtıldı.