Sivas'ta zeron buğdayı hasadı yapıldı

Sivas'ta, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün "Üreten Çiftçi Gelişen Sivas" projesi kapsamında 200 dekarlık alana ekilen kente özgü tohumluk "zeron buğdayı" hasadı yapıldı.

Sivas'ta, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün "Üreten Çiftçi Gelişen Sivas" projesi kapsamında 200 dekarlık alana ekilen kente özgü tohumluk "zeron buğdayı" hasadı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü arazisinde düzenlenen törende konuşan Vali Salih Ayhan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü arasında imzalanan protokol neticesinde 200 dekar alana zeron buğdayı ekimi yapıldığını belirtti.

Çiftçilere 250'şer kilogram ücretsiz tohum dağıtılacak

Çoğaltılması ve yaygınlaştırılması için çiftçilere 250'şer kilogram ücretsiz zeron buğdayı tohumu dağıtılacağını aktaran Ayhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzce hazırlanıp ORAN Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen Yerli Tohumların Artırılması Projesi kapsamında, yöreye adapte olmuş yerli hububat çeşidi zeron cinsi buğdayın üretiminin artırılmasını hedefliyoruz. Ulaş TİGEM ile imzalanan protokol çerçevesinde 200 dekar alanda zeron cinsi buğday ekimi yaptırıldı. Çıkacak olan mahsul zeron buğdayının, verim açısından diğer çeşitlere göre dezavantajlı durumu göz önüne alınarak yüzde 100 hibe tohum desteği verilerek yerli tohumun üretiminin artırılmasını planlıyoruz. Projeyi il merkezi ve 16 ilçemizde yürüteceğiz, üreticilerimizin yetiştireceği mahsul SİVTAŞ tarafından alınarak, un ve bulgur olarak paketlenecek ve tüketiciye sunacağız."

Sivas'ta ekilebilir alanların 1 milyon hektar olduğunu anımsatan Ayhan "Bu alanların yüzde 27'sinden fazlası çok rahat sulanabilir durumdadır. Yüzde 20 de planlanma aşamasında. Yakın zamanda bu coğrafyanın neredeyse ekilebilir arazisinin yarısı sulanabilir bir alan olacak. Tarımsal altyapımızı inşallah güçlü tuttuğumuz zaman ciddi şekilde Sivas'ın tarım şehri olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Ayhan, geçen sene 198 çiftçiyle sözleşme imzalandığını ve bu sene hepsinin alımını yapacaklarını kaydetti.

Üretilen tüm zeron buğdaylarının, ORAN desteği ile SİVTAŞ tarafından alımına ilişkin yapılan protokolde imzaların atılmasının ardından, Vali Salih Ayhan, biçerdöverin direksiyonuna geçerek, zeron buğdayının ilk hasadını gerçekleştirdi.

Ayhan, bu arada bölgedeki tritikale hasadına da katıldı.

Düzenlenen törene AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Ulaş Kaymakam Vekili Necati Aktan, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, SİVTAŞ Genel Müdürü Hakan Bozbıyık, ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Ulaş İl Genel Meclis Üyeleri, Tarım Platformu üyeleri ile çiftçiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya