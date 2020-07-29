Sivas'ta "Zeron buğdayı" hasadı başladı Ulaş Tarım İşletmeleri (TİGEM) arazisinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün "Üreten Çiftçi Gelişen Sivas" projesi kapsamında 200 dekarlık alana ekilen Sivas'a özgü tohumluk "Zeron buğdayı" tarlasının hasadı yapıldı.

Ulaş Tarım İşletmeleri (TİGEM) arazisinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün "Üreten Çiftçi Gelişen Sivas" projesi kapsamında 200 dekarlık alana ekilen Sivas'a özgü tohumluk "Zeron buğdayı" tarlasının hasadı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Ayhan, biçerdövere binerek Zeron buğdayının hasadını gerçekleştirdi.

Hasat sonrasında konuşan Ayhan, Sivas'ın 1 milyon hektar alana sahip ekilebilir tarım arazisi olduğunu belirtti.

Merkez ve taşranın nüfus dengesinin tarımla korunabileceğini aktaran Ayhan, "Ekmek olmayınca, yemek olmaz. Tarım Müdürlüğümüzün '300 Fikir 300 Proje' kapsamında yaptığı çalışmalar, 2023 kalkınma planlarında, 2023'ü üretim odaklı bir dönüşüm sağlanmaya çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

Tarımın birçok sosyal, ekonomik faydaları olduğuna değinen Ayhan, "Üretim olursa nüfus olur, nüfus olduğu zamanda merkezlere yoğunluk olmaz. Ekilebilir tarım arazimizin potansiyelini de iyi biliyoruz. Bunun üzerine de 'Üreten Çiftçi, Gelişen Sivas' projesi kapsamında da çiftçilerimizi yüreklendirmek, onların yanında olmak, örgütlü bir yapı kurarak da üretilen ürünlerin pazar bulmasını sağlayacak çalışmalar yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

"Zeron besin değeri çok yüksek olan yerli tohumumuz"

Zeron buğdayının Sivas için özel bir yanı olduğunu vurgulayan Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Bu buğdayımız bizim karakteristik yapımıza, yani bu ilin iklimsel özelliklerine, toprak yapısına çok uygun. Dekar başına yüksek verim olmasa da besin değeri çok yüksek olan bir yerli tohumumuz. İşte bu tohumumuzu da hem gelecek kuşaklara aktarmak, muhafaza etmek hem de ekonomiye kazandırmak istiyoruz. TİGEM'de 200 dekar arazide ekim yaptığımız Zeron buğdayının bugün de hamdolsun hasadına geldik. Bu üretimi daha da artıracağız. Özel İdare, DAP, TKDK, diğer kurumlarımız ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle hem çiftçimizim yanında olacağız hem de çiftçimizin ürettiği ürünleri güvenli limanlar oluşturarak yani örgütlü yapılar da kurarak pazara ulaştıracağız."

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ise Sivas'ın ülkenin buğday ambarı olduğunu belirterek, "Bölgemize adapte olmuş, geçmişten günümüze Zeron buğdayı gibi yerli tohumların aratılmasıyla ilgili bir proje yaptık. TİGEM ile yaptığımız protokolle 200 metrekare alanda ekimi gerçekleştirdik ve hasadını yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA